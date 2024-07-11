Серед численних варіантів літніх зачісок найпростішим способом прибрати волосся від обличчя в спеку завжди був простий рух, який заправляв пасма за вуха. Багато хто робить це автоматично, намагаючись закріпити короткий або довгий чубчик.

Проте, незважаючи на простоту такої "зачіски", вона залишається ненадійною. Як вирішити цю проблему, розповіла блогерка, чиє відео в TikTok набрало понад 500 тисяч переглядів.

Білявка поділилася простим лайфхаком, який допоможе уникнути розхристаного волосся перед очима.

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Спершу вона відділила передні пасма від решти волосся і поділила їх на рівні частини, кожну з яких заплела в косички. Потім блогерка зв’язала кінці цих косичок і перейшла до наступного кроку.

Вона зібрала волосся у недбалий високий хвіст і протягнула його через кільце з косичок, перекинувши назад. Після цього основну частину волосся можна розпустити і насолоджуватися результатом.

Геніальний літній лайфхак для дівчат та жінок: як розпускати волосся навіть в спеку. Джерело: TikTok

Передні пасма, акуратно заплетені в косички, не будуть заважати обличчю навіть під час вітру чи активних рухів. При цьому вони залишаються непомітними під розпущеним волоссям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стилісти показали модні зачіски для чоловіків на літо.

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