''Нержавіюча сталь'': стилісти показали модні зачіски для чоловіків на літо (фото)

Цього сезону серед чоловіків буде актуальною зачіска Inoxtag, яку ще називають cap cut. Особливою характеристикою цього стилю є чубчик.

Ця сповнена руху зачіска може бути короткою, безладною, текстурованою або довгою. Її універсальність дає змогу стати стильними чоловікам з різними текстурами волосся. Стилісти показали різні варіанти зачіски "нержавіюча сталь", щоб хлопці могли орати собі ту, що личитиме саме їм.

Стрижка Inoxtag – це стиль, який поєднує злегка текстуроване скуйовджене волосся з довшим чубчиком. "Це розслаблена стрижка, яка особливо популярна серед молоді", – зауважив перукар Девід Маллетт.

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Він пояснив, що основна відмінність цієї стрижки – чубчик трохи довший спереду, а з боків залишається коротшим. "Це стилістичний підхід, який підкреслює риси обличчя, делікатно обрамляє обличчя, надаючи йому невимушеного вигляду. Мета цієї стрижки — створити рух і розмір вашого волосся, зберігаючи розслаблений і ніжний вигляд", – пояснив стиліст.

Це огранювання підходить для кількох форм обличчя, включаючи круглі, овальні та квадратні. Крій Inoxtag дозволяє підкреслити кутові риси.

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Стрижка Inoxtag. Джерело: pinterest.com

Неоліків ця зачіска майже не має, вона доволі універсальна й підійде як для повсякденного, так і класичного образу.

"Ще одна цікава якість цієї зачіски - вона підкреслює ваші риси. Добре укладена, ця стрижка привертає увагу до ваших очей, вашої щелепи та вилиць", – зауважив стиліст-перукар Крістоф Робін.

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