Приховають друге підборіддя: які зачіски стилісти радять повним жінкам (фото)
Ідеальною буде та зачіска, що підходить до форми обличчя та приховує його недоліки – друге підборіддя, зморшки, гострі вилиці тощо. Стилісти радять жінкам, особливо за 40, завжди радитися з перукарем. Професіонал підкаже, що обрати саме для вашого волосся.
Фахівці розповіли, яку зачіску обрати тим жінкам, що мають повне обличчя та чиє волосся з віком менш густе.
Також читайте: Стиліст показав зачіски, які підійдуть для жінок з будь-яким типом обличчя (фото)
1. Коротка стрижка боб – її головна перевага в тому, що така зачіска підходить для будь-якого заходу. Ця зачіска "скине" роки та зайву вагу й зробить свою власницю привабливішою.
Таку зачіску варто обирати жінкам з квадратною, овальною та круглою формами обличчя.
2. Кучері – якщо вам за 40 і ви маєте подвійне підборіддя або маєте повне обличчя, кучері це саме те, що вам потрібно. Кучерява зачіска найкраще підходить жінкам з ромбоподібною, овальною та круглою формами обличчя.
3. Довгі пасма – така зачіска найкраще підходить жінкам із серцевидним, квадратним і круглим обличчям.
4. Стрижка з чубчиком на бік – ви не тільки виглядатимете сучасно, але водночас збережете весь образ простим. Ця зачіска найкраще підходить жінкам з овальним і круглим обличчям.
5. Коротка стрижка для жінок з тонким волоссям – цей короткий, але офіційний і стильний образ простий у догляді, і він дає вам перевагу у вашому насиченому житті. Вона найкраще підходить жінкам з пухким обличчям.
6. Гладкий кінський хвіст – така зачіска зменшить об'єм обличчя та видовжить шию. Жінки з овальним і круглим обличчям можуть спробувати цю зачіску, якщо хочуть мати класичний образ.
7. Змішані шари – ця зачіска передбачає стрижку таким чином, щоб у вас були безперервні шари різної довжини. Деякі з них короткі, а решта підстрижені. Жінки з овальним і круглим обличчям можуть спробувати цю зачіску, якщо вони шукають модного образу та хочуть спробувати багатошаровість.
Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!