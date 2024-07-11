Среди многочисленных вариантов летних причесок самым простым способом убрать волосы от лица в жару всегда было простое движение, заправлявшее пряди за уши. Многие делают это автоматически, пытаясь закрепить короткую или длинную челку.

Однако, несмотря на простоту такой прически, она остается ненадежной. Как решить эту проблему, рассказала блоггерша, чье видео в TikTok набрало более 500 тысяч просмотров.

Блондинка поделилась простым лайфхаком, который поможет избежать растрепанных волос перед глазами.

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Сначала она отделила передние пряди от остальных волос и поделила их на равные части, каждую из которых заплела в косички. Затем блогерша связала концы этих косичек и перешла к следующему шагу.

Она собрала волосы в небрежный высокий хвост и протянула их через кольцо из косичек, опрокинув назад. После этого основную часть волос можно распустить и наслаждаться результатом.

Гениальный летний лайфхак для девушек и женщин: как распускать волосы даже в жару. Источник: TikTok

Передние пряди, аккуратно заплетенные в косички, не будут мешать лицу даже во время ветра или активных движений. При этом они остаются незаметными под распущенными волосами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стилисты показали модные прически для мужчин на лето.

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