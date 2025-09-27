Де похована Клеопатра? Вчені наблизилися до розгадки тисячолітньої таємниці

Дослідники, серед яких знаменитий шукач скарбів Боб Баллард, який відкрив "Титанік", повідомляють, що вони ближче, ніж будь-коли, до визначення місця поховання Клеопатри та Марка Антонія. Прорив став можливим після виявлення затопленого порту в Середземному морі неподалік стародавнього міста Тапосіріс-Магна, за приблизно 30 миль від Александрії.

Про це повідомляє Daily Mail. Археологи під керівництвом Кетлін Мартінес виявили порт на глибині близько 12 метрів. Раніше він був з’єднаний із храмом, присвяченим Осірісу, богу смерті.

Це відкриття має велике значення, адже ще у 2022 році команда Мартінес під руїнами храму знайшла тунель завдовжки 1200 метрів. Вважається, що ця підземна частина секретної мережі веде безпосередньо до щойно виявленого порту.

Кетлін Мартінес припускає, що Клеопатра, яка разом із Марком Антонієм покінчила життя самогубством у 30 році до н. е., заздалегідь спланувала своє поховання так, щоб римляни ніколи не змогли його знайти. Вибір упав на храм Осіріса – місце, де вона відчувала б себе в безпеці навіть у загробному житті.

Що виявили на розкопках?

У затопленому порту археологи натрапили на колони, шматки полірованої кам’яної підлоги та амфори – глечики для вина. Це свідчить про активне використання цього місця в давнину. Міністерство туризму Єгипту відзначило, що знахідки є доказом "давньої морської діяльності".

Клеопатра, одну з найвпливовіших жінок в історії, відома своєю здатністю використовувати красу для досягнення політичних і особистих цілей. Вона мала романтичні стосунки з ключовими фігурами Римської імперії, серед яких Юлій Цезар та Марк Антоній.

За словами Мартінес, після понад 2000 років пошуків команда вперше опинилася так близько до можливого місця поховання. Тепер, як вона стверджує, це лише "питання часу", коли гробниця Клеопатри буде знайдена. Новий документальний фільм про це відкриття, "Останній секрет Клеопатри", вийде на National Geographic 25 вересня.

