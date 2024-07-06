Експерти назвали найкращий спосіб позбутися бур'янів без оцту чи копання

Гравій може зробити під’їзну або садову доріжку приголомшливою, але на ній часто ростуть бур’яни. Видалення бур’янів часто може бути важким завданням, яке ніхто не хоче виконувати під час спекотної літньої погоди.

Використовувати хімічні методи не рекомендується, оскільки це може зашкодити місцевому середовищу. Натомість експерти радять простий та дієвий спосіб позбутися бур'янів, повідомляє Express.co.uk.

Найпопулярнішою пропозицією є просто закип’ятити чайник і вилити воду на бур’яни, щоб їх знищити. Використання гарячої води для бур’янів не тільки проникне в корінь, але й гаряча температура миттєво почне руйнувати клітини рослин і вбивати листя.

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Єдиним недоліком цього методу є те, що хоча листя бур’янів миттєво пошкоджується, зазвичай потрібні дві або три спроби, щоб повністю знищити корінь. Усе, що потрібно зробити, це довести воду до кипіння за допомогою чайника й обережно вийняти чайник на гравій.

Обов’язково повільно виливайте прямо на основу бур’янів, але намагайтеся уникнути бризок, щоб не обпектися. Цей метод вб’є будь-яку рослину, тому намагайтеся уникати бризок води на сусідні клумби або газон.

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