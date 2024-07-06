Эксперты назвали лучший способ избавиться от сорняков без уксуса или копания

Гравий может сделать подъездную или садовую дорожку потрясающей, но на ней часто растут сорняки. Удаление сорняков часто может быть трудной задачей, которую никто не хочет выполнять в жаркую летнюю погоду.

Использовать химические методы не рекомендуется, поскольку это может нанести ущерб местной среде. В то же время эксперты советуют простой и действенный способ избавиться от сорняков, сообщает Express.co.uk.

Самым популярным предложением является просто вскипятить чайник и вылить воду на сорняки, чтобы их уничтожить. Использование горячей воды для сорных растений не только проникнет в корень, но и горячая температура мгновенно начнет разрушать клетки растений и убивать листья.

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Единственным недостатком этого метода является то, что хотя листья сорняков мгновенно повреждаются, обычно требуются две или три попытки, чтобы полностью уничтожить корни. Все, что нужно сделать, это довести воду до кипения с помощью чайника и осторожно вынуть чайник на гравий.

Обязательно медленно выливайте прямо на основу сорняков, но старайтесь избежать брызг, чтобы не обжечься. Этот метод убьет любое растение, поэтому старайтесь избегать брызг воды на соседние клумбы или газон.

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