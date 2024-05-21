Експерти назвали автомобілі, які краще не купувати у 2024 році

При покупці автомобіля, важливо звертати увагу не лише на його ціну, а й оцінювати потенційні витрати на експлуатацію. Деякі автомобілі з часом можуть швидко втратити свою вартість та потребуватимуть значних інвестицій в обслуговування. Виробники та дилери не розкривають інформацію про те, як швидко їхні автомобілі можуть вийти з ладу.

Експерти автомобільної галузі провели аналіз та склали список моделей, які можуть бути не найкращим вибором з погляду інвестицій. Деякі з цих машин були недавно виведені з виробництва і доступні лише на вторинному ринку. Інші моделі все ще можна знайти у продажу, але вони втрачають свою актуальність через збільшення конкуренції, застарілість дизайну, недостатню безпеку та технологічні недоліки.

Audi A3 e-tron

Для тих, хто шукає доступний варіант з вторинного ринку з альтернативною силовою установкою, модель Audi A3 e-tron, яка була у виробництві з 2013 до 2020 року, може здатися привабливим вибором. Проте, за словами Кессі Філдс, очільника компанії Autoleap, можливе значне зниження вартості цього автомобіля, якщо ви захочете його перепродати.

"Хоча Audi A3 e-tron рекламують як розкішний плагін-гібрид, його вартість при перепродажі може суттєво знизитися через швидкий розвиток технологій електромобілів, що з часом робить його менш привабливим", – зазначила Філдс.

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Chevrolet Spark

Виробництво Chevrolet Spark було припинено у 2022 році. Експерти стверджують, що ця модель коштує в середньому 13 000 доларів, що робить її привабливою для покупців з обмеженим бюджетом. Однак, Chevrolet Spark застарілим ще на етапі виробництва, а ринок вже заповнений новими, більш вдосконаленими субкомпактними моделями.

Низька вартість цього авто відображається у слабкому оснащенні, такому як ручне замикання вікон та дверей, обмежена потужність двигуна та механічна КПП.

Jeep Compass

Compass є найбільш доступним варіантом у модельному ряду Jeep, зі стартовою ціною менш як 26 000 доларів, але на це є свої причини.

"Попри свою привабливість, Compass страждає від проблем з надійністю та жорсткою конкуренцією в сегменті компактних позашляховиків, що потенційно може призвести до зниження вартості та якості протягом наступних кількох років", – зазначила Філдс. Також варто врахувати численні скарги на підвіску, трансмісію CVT, бездротові системи управління та витік рідин.

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Dodge Journey

У 2020 році, після 12 років виробництва, Dodge припинив випуск Journey – доступного сімейного кросовера середнього розміру. Фахівці галузі відзначили застарілу конструкцію моделі та інтенсивну конкуренцію у цьому сегменті.

Dodge Journey вже застарів та не має сучасних функцій безпеки та технологій, які вже стали стандартом у цьому класі.

Nissan Z

Nissan Z – це елегантне, спортивне купе з потужним 3-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, що розвиває 400 к. с. Проте, модель залишилася без значних оновлень протягом декількох поколінь випуску.

"Незважаючи на те, що це відносно нова модель, запропонована Nissan, ходові частини запозичені з моделі 16-річної давності", – зазначила Мелані Муссон, експертка з автомобільної промисловості Auto Insurance.

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