Бензинові бестселери: ТОП-10 авто, які найчастіше обирають українці

У квітні поточного року український автопарк збільшився більш ніж на 2.6 тис. авто на бензині. Згідно з інформацією від "Укравтопром" – це на 7% перевищує показники минулого року.

Бензинові автомобілі зайняли 46% ринку нових легкових авто, продовжуючи бути найбільшим його сегментом. Проте, порівняно з квітнем минулого року, їхня частка знизилася на 2%. Найпопулярнішою моделлю серед нових бензинових авто минулого місяця став кросовер MAZDA CX5, пише 24 канал.

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У ТОП-10 моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ увійшли:

Mazda CX5 – 220 од.; Kia Sportage – 185 од.; Toyota RAV-4 – 174 од.; Renault Duster –111 од.; Hyundai Tucson –110 од.; Suzuki Vitara –106 од.; Suzuki SX4 – 94 од.; Skoda Octavia – 94 од.; Volkswagen Tiguan – 83 од.; Kia Cee'd - 61 од.

Нагадаємо, раніше експерти назвали топ-5 кросоверів, які не варто купувати у 2024 році.

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