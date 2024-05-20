Бензиновые бестселлеры: ТОП-10 авто, которые чаще всего выбирают украинцы

В апреле текущего года украинский автопарк увеличился более чем на 2.6 тыс. авто на бензине. Согласно информации от "Укравтопром" – это на 7% превышает показатели прошлого года.

Бензиновые автомобили заняли 46% рынка новых легковых авто, продолжая быть крупнейшим его сегментом. Однако, по сравнению с апрелем прошлого года, их доля снизилась на 2%. Самой популярной моделью среди новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5, пишет 24 канал.

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В ТОП-10 моделей новых легковых авто с бензиновыми ДВС вошли:

Mazda CX5 – 220 ед.; Kia Sportage – 185 ед.; Toyota RAV-4 – 174 ед.; Renault Duster –111 ед.; Hyundai Tucson –110 ед.; Suzuki Vitara –106 ед.; Suzuki SX4 – 94 ед.; Skoda Octavia – 94 ед.; Volkswagen Tiguan – 83 ед.; Kia Cee'd - 61 ед.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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