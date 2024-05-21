Эксперты назвали автомобили, которые лучше не покупать в 2024 году

При покупке автомобиля, важно обращать внимание не только на его цену, но и оценивать потенциальные расходы на эксплуатацию. Некоторые автомобили со временем могут быстро потерять свою стоимость и потребуют значительных инвестиций в обслуживание. Производители и дилеры не раскрывают информацию о том, как быстро их автомобили могут выйти из строя.

Эксперты автомобильной отрасли провели анализ и составили список моделей, которые могут быть не лучшим выбором с точки зрения инвестиций. Некоторые из этих машин были недавно выведены из производства и доступны только на вторичном рынке. Другие модели все еще можно найти в продаже, но они теряют свою актуальность из-за увеличения конкуренции, устарелости дизайна, недостаточной безопасности и технологических недостатков.

Audi A3 e-tron

Для тех, кто ищет доступный вариант с вторичного рынка с альтернативной силовой установкой, модель Audi A3 e-tron, которая была в производстве с 2013 до 2020 года, может показаться привлекательным выбором. Тем не менее по словам Кэсси Филдс, главы компании Autoleap, возможно значительное снижение стоимости этого автомобиля, если вы захотите его перепродать.

"Хотя Audi A3 e-tron рекламируют как роскошный плагин-гибрид, его стоимость при перепродаже может существенно снизиться из-за быстрого развития технологий электромобилей, что со временем делает его менее привлекательным", – отметила Филдс.

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Chevrolet Spark

Производство Chevrolet Spark было прекращено в 2022 году. Эксперты утверждают, что эта модель стоит в среднем 13 000 долларов, что делает ее привлекательной для покупателей с ограниченным бюджетом. Однако, Chevrolet Spark устарел еще на этапе производства, а рынок уже заполнен новыми, более усовершенствованными субкомпактными моделями.

Низкая стоимость этого авто отражается в слабом оснащении, таком как ручное запирание окон и дверей, ограниченная мощность двигателя и механическая КПП.

Jeep Compass

Compass является наиболее доступным вариантом в модельном ряду Jeep, со стартовой ценой менее 26 000 долларов, но на это есть свои причины.

"Несмотря на свою привлекательность, Compass страдает от проблем с надежностью и жесткой конкуренцией в сегменте компактных внедорожников, что потенциально может привести к снижению стоимости и качества в течение следующих нескольких лет", – отметила Филдс. Также стоит учесть многочисленные жалобы на подвеску, трансмиссию CVT, беспроводные системы управления и утечку жидкостей.

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Dodge Journey

В 2020 году, после 12 лет производства, Dodge прекратил выпуск Journey – доступного семейного кроссовера среднего размера. Специалисты отрасли отметили устаревшую конструкцию модели и интенсивную конкуренцию в этом сегменте.

Dodge Journey уже устарел и не имеет современных функций безопасности и технологий, которые уже стали стандартом в этом классе.

Nissan Z

Nissan Z – это элегантное, спортивное купе с мощным 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 400 л. с. Однако, модель осталась без значительных обновлений в течение нескольких поколений выпуска.

"Несмотря на то, что это относительно новая модель, предложенная Nissan, ходовые части заимствованы из модели 16-летней давности", – отметила Мелани Муссон, эксперт по автомобильной промышленности Auto Insurance.

Напомним, ранее были названы топ-7 авто, которые часто ломаются и дороги в обслуживании.

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