Додайте трохи м'яти: як закрити смачний компот з вишень на зиму

Запашний компот з насиченим вишневим смаком та освіжаючою м'ятною ноткою – справжня знахідка для тих, хто любить консервувати. Приготування компоту з вишні та м'ятою не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.

Це не просто смачний напій, а справжня вітамінна бомба. М'ята надає компоту неймовірної свіжості, чудово відтіняючи насичений смак вишні.

М'ята надає компоту неймовірної свіжості, чудово відтіняючи насичений смак вишні.

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Інгредієнти:

Вишня - 2 кг

Цукор - 50-70 г (на смак)

Лимонна кислота - 1 ч. л.

Вода - 2 л

М'ята - 3-4 гілочки

Приготування:

Підготуйте банки. Ретельно вимийте банки та кришки з содою, простерилізуйте їх зручним для вас способом.

Обробіть м'яту. З гілочок м'яти обірвіть листочки та викладіть їх на дно банок.

Додайте помиту вишню у банки. Закип'ятіть воду та залийте ягоди з м'ятою доверху. Накрийте банки кришками й залиште настоюватися на 15-20 хвилин.

Приготуйте сироп. Злийте настій з банок у каструлю, додайте цукор і лимонну кислоту. Перемішайте, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин. Залийте готовий сироп назад у банки з ягодами, щільно закрийте кришками. Переверніть банки догори дном і залиште остигати під теплою ковдрою.

Для різноманітності смаку можна додати до компоту інші ягоди або фрукти, наприклад, малину, персики, абрикоси.

Зберігайте компот у прохолодному темному місці.

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