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Дієтичний майонез: їжте із задоволенням. Зайву вагу не наберете
По вашому проханню, найкращий рецепт майонезу прямо тут і прямо зараз.
Інгредієнти:
• Огірок солоний — 2 шт;
• Петрушка — 10 г;
• Олія оливкова — 30 мл;
• Сік половини лимону;
• Гірчиця — 5 г;
• Сіль — 2 г;
• Цукор — 4 г;
• Перець чорний мелений — 2 г;
• Яйця варені — 3 шт.
Спосіб приготування:
1. Подрібнюємо петрушку та огірки.
2. В окремій ємності поєднуємо яйця, олію, сік лимону, перець, цукор, гірчицю та перебиваємо.
3. До майонезу додаємо огірки та зелень.
Готуйте! І від нього, до речі, не можливо погладшати.