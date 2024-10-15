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Диетический майонез: ешьте с удовольствием. Лишний вес не наберете
По вашей просьбе, самый лучший рецепт майонеза прямо здесь и прямо сейчас.
Ингредиенты:
• Огурец соленый – 2 шт;
• Петрушка – 10 г;
• Масло оливковое – 30 мл;
• Сок половины лимона;
• Горчица – 5 г;
• Соль – 2 г;
• Сахар – 4 г;
• Перец черный молотый – 2 г;
• Яйца вареные – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Измельчаем петрушку и огурцы.
2. В отдельной емкости совмещаем яйца, масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу и перебиваем.
3. К майонезу добавляем огурцы и зелень.
Готовьте! И от него, кстати, невозможно поправиться.