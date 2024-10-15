Диетический майонез: ешьте с удовольствием. Лишний вес не наберете

По вашей просьбе, самый лучший рецепт майонеза прямо здесь и прямо сейчас.

Ингредиенты:

• Огурец соленый – 2 шт;

• Петрушка – 10 г;

• Масло оливковое – 30 мл;

• Сок половины лимона;

• Горчица – 5 г;

• Соль – 2 г;

• Сахар – 4 г;

• Перец черный молотый – 2 г;

• Яйца вареные – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Измельчаем петрушку и огурцы.

2. В отдельной емкости совмещаем яйца, масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу и перебиваем.

3. К майонезу добавляем огурцы и зелень.

Готовьте! И от него, кстати, невозможно поправиться.