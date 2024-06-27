День Конституції України 2024: кращі привітання українською та листівки до свята

День Конституції України - це одне з найважливіших державних свят, яке відзначається щорічно 28 червня. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію - Основний Закон держави, який закріпив її суверенітет, територіальну цілісність, демократичні принципи та права людини.

1991 року Україна здобула незалежність, але протягом п'яти років використовувала Конституцію Української РСР. 28 червня 1996 року після тривалих дискусій та компромісів, депутати Верховної Ради II скликання протягом 23 годин безперервної роботи ухвалили нову Конституцію України.

З 1997 року 28 червня стало офіційним державним святом - Днем Конституції України. День Конституції підкреслює важливість Конституції України як фундаменту держави, який гарантує права та свободи громадян.

День Конституції України, привітання українською мовою у прозі

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Від щирого серця вітаю з Днем Конституції України! Цей день є символом нашої незалежності, демократії та верховенства права. Конституція України – це наш Основний Закон, який гарантує нам свободу, рівність та гідність. Вона є фундаментом нашої держави, на якому будується майбутнє України. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру та злагоди! Нехай кожен день буде наповнений корисними справами, щирими посмішками та вірою у світле майбутнє нашої країни!

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З нагоди Дня Конституції України щиро вітаю вас! Цей день – це свято єднання та згуртованості українського народу, свято нашого демократичного шляху. Конституція – це не просто документ, це наш щит, який захищає наші права та свободи. Вона є запорукою нашого процвітання та щасливого життя. Бажаю всім нам єднання, мудрості, сили та віри у нашу перемогу! Нехай кожен українець пишається своєю країною та робить свій внесок у її розвиток!

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Вітаю з Днем Конституції України! Цей день – це важлива подія в історії нашої держави, яка знаменує собою утвердження демократії та верховенства права. Конституція – це наш Основний Закон, який гарантує нам свободу, рівність та справедливість. Бажаю всім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди та нових звершень! Нехай кожен день буде наповнений корисними справами, щирими посмішками та вірою у світле майбутнє України!

***

З Днем Конституції України! Цей день – це свято єднання та згуртованості українського народу, свято нашого демократичного шляху. Конституція – це не просто документ, це наш щит, який захищає наші права та свободи. Вона є запорукою нашого процвітання та щасливого життя. Бажаю всім нам єднання, мудрості, сили та віри у нашу перемогу! Нехай кожен українець пишається своєю країною та робить свій внесок у її розвиток!

***

Щиро вітаю з Днем Конституції України! Цей день – це важлива подія в історії нашої держави, яка знаменує собою утвердження демократії та верховенства права. Конституція – це наш Основний Закон, який гарантує нам свободу, рівність та справедливість. Бажаю всім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди та нових звершень! Нехай кожен день буде наповнений корисними справами, щирими посмішками та вірою у світле майбутнє України!

Короткі привітання з Днем Конституції у вайбер та смс

Вітаю з Днем Конституції України! Нехай наша держава процвітає та залишається вільною й незалежною!

З Днем Конституції! Бажаю миру, благополуччя та злагоди нашій рідній Україні!

Зі святом Конституції України! Нехай закон захищає кожного громадянина, а Україна міцнішає!

Вітаю з Днем Конституції! Нехай наші права і свободи завжди залишаються незмінними та недоторканними!

З Днем Конституції України! Бажаю вам здоров'я, щастя та впевненості у завтрашньому дні!

Вітаю зі святом! Нехай Конституція буде міцною основою для добробуту і процвітання України!

З Днем Конституції України! Хай наша держава завжди буде сильною, незалежною та єдиною!

Вітаю з Днем Конституції! Бажаю миру, стабільності та процвітання нашій країні!

Зі святом Конституції! Нехай кожен українець відчуває гордість за свою державу та її закони!

Вітаю з Днем Конституції України! Нехай Україна завжди буде країною свободи, демократії та справедливості!

Картинки з Днем Конституції України 2024

Привітання з Днем Конституції у картинках

Привітання з Днем Конституції у картинках

Привітання з Днем Конституції у картинках

Привітання з Днем Конституції у картинках

Привітання з Днем Конституції у картинках

Привітання з Днем Конституції у картинках

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