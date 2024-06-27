День Конституции Украины 2024: лучшие поздравления на украинском и открытки к празднику

День Конституции Украины – это один из важнейших государственных праздников, который отмечается ежегодно 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада Украины приняла Конституцию – Основной Закон государства, закрепивший ее суверенитет, территориальную целостность, демократические принципы и права человека.

В 1991 году Украина обрела независимость, но в течение пяти лет использовала Конституцию РСФСР. 28 июня 1996 года после продолжительных дискуссий и компромиссов депутаты Верховной Рады II созыва в течение 23 часов непрерывной работы приняли новую Конституцию Украины.

С 1997 года 28 июня стало официальным государственным праздником – Днем Конституции Украины. День Конституции подчеркивает важность Конституции Украины как фундамента государства, гарантирующего права и свободы граждан.

День Конституции Украины, поздравление на украинском языке в прозе

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Від щирого серця вітаю з Днем Конституції України! Цей день є символом нашої незалежності, демократії та верховенства права. Конституція України – це наш Основний Закон, який гарантує нам свободу, рівність та гідність. Вона є фундаментом нашої держави, на якому будується майбутнє України. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру та злагоди! Нехай кожен день буде наповнений корисними справами, щирими посмішками та вірою у світле майбутнє нашої країни!

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З нагоди Дня Конституції України щиро вітаю вас! Цей день – це свято єднання та згуртованості українського народу, свято нашого демократичного шляху. Конституція – це не просто документ, це наш щит, який захищає наші права та свободи. Вона є запорукою нашого процвітання та щасливого життя. Бажаю всім нам єднання, мудрості, сили та віри у нашу перемогу! Нехай кожен українець пишається своєю країною та робить свій внесок у її розвиток!

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Вітаю з Днем Конституції України! Цей день – це важлива подія в історії нашої держави, яка знаменує собою утвердження демократії та верховенства права. Конституція – це наш Основний Закон, який гарантує нам свободу, рівність та справедливість. Бажаю всім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди та нових звершень! Нехай кожен день буде наповнений корисними справами, щирими посмішками та вірою у світле майбутнє України!

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З Днем Конституції України! Цей день – це свято єднання та згуртованості українського народу, свято нашого демократичного шляху. Конституція – це не просто документ, це наш щит, який захищає наші права та свободи. Вона є запорукою нашого процвітання та щасливого життя. Бажаю всім нам єднання, мудрості, сили та віри у нашу перемогу! Нехай кожен українець пишається своєю країною та робить свій внесок у її розвиток!

***

Щиро вітаю з Днем Конституції України! Цей день – це важлива подія в історії нашої держави, яка знаменує собою утвердження демократії та верховенства права. Конституція – це наш Основний Закон, який гарантує нам свободу, рівність та справедливість. Бажаю всім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди та нових звершень! Нехай кожен день буде наповнений корисними справами, щирими посмішками та вірою у світле майбутнє України!

Короткие поздравления с Днем Конституции в вайбер и смс

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть наше государство процветает и остается свободным и независимым!

С Днем Конституции! Желаю мира, благополучия и согласия нашей родной Украине!

С праздником Конституции Украины! Пусть закон защищает каждого гражданина, а Украина крепнет!

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть наши права и свободы всегда остаются неизменными и неприкосновенными!

С Днем Конституции Украины! Желаю вам здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Поздравляю с праздником! Пусть Конституция будет крепкой основой для благосостояния и процветания Украины!

С Днем Конституции Украины! Пусть наше государство всегда будет сильным, независимым и единым!

Поздравляю с Днем Конституции! Желаю мира, стабильности и процветания в нашей стране!

С праздником Конституции! Пусть каждый украинец чувствует гордость за свое государство и его законы!

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть Украина всегда будет страной свободы, демократии и справедливости!

Картинки с Днем Конституции Украины 2024

Поздравления с Днем Конституции в картинках

Поздравления с Днем Конституции в картинках

Поздравления с Днем Конституции в картинках

Поздравления с Днем Конституции в картинках

Поздравления с Днем Конституции в картинках

Поздравления с Днем Конституции в картинках

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