Що приготувати з абрикосів: рецепт швидкого пирога

Друзі, шукаєте що приготувати з абрикосів, фруктів, ягід? Потрібен рецепт пирога, та такий, щоб швидко готувався, був смачний і недорогий? Тоді цей рецепт саме для вас.

Обіцяю, сім'я і ви будете задоволені результатом, він неймовірно смачний. І також, це мій найулюбленіший пиріг, який обожнює вся моя родина.

Ви можете замінити абрикос на будь який фрукт, або ягідку. Я ще готувала його із сливою, та вишнею. Абрикосовий пиріг:

Пісочная крихта:

50 г борошна (2.5 ст.л.)

30 г цукру (1.5 ст.л.)

30 г вершкового масла (холодного) (2 ст.л.) сіль

Змішуємо борошно, цукор, сіль. Додаємо холодне вершкове масло, робимо пісочну крихту. Ставимо в морозильну камеру.

Тісто:

100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп)

100 г яєць (2 шт)

100 г борошна (5 ст.л.)

5 г розпушувача (1 ч.л. з гіркою)

80 г цукру (4 ст.л.)

ванільний цукор (за бажанням)

Збиваємо м'яке вершкове масло, додаємо цукор та ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо яйця кімнатної температури. Перемішуємо. Перемішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо і перемішуємо до однорідної консистенції.

Сирна начинка:

350 г сиру ( жирністю 5-9%)

100 г яєць (2 шт)

150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст.л.)

80 г цукру (4 ст.л.)

350 г абрикосів

Змішуємо всі інгредієнти і взбиваємо до однорідної консистенції. Беремо форму, діаметром 20-22 см. На дно пергамент, сторони форми змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто і розрівнюємо його. Викладаємо сирну начинку. І далі половинки абрикосів.

Посипаємо пісочною крихтою. Відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо при температурі 170 градусів, 45-50 хвилин. Лишаємо на 2-3 години, щоб він охолов.