Что приготовить из абрикосов: рецепт быстрого пирога
Друзья, ищете что-нибудь приготовить из абрикосов, фруктов, ягод? Нужен рецепт пирога, да такой, чтобы быстро готовился, был вкусный и недорогой? Тогда этот рецепт для вас.
Обещаю, семья и вы будете довольны результатом, он невероятно вкусен. И это мой любимый пирог, который обожает вся моя семья.
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Ви можете замінити абрикос на будь який фрукт, або ягідку. Я ще готувала його із сливою, та вишнею. Абрикосовий пиріг:
Пісочная крихта:
50 г борошна (2.5 ст.л.)
30 г цукру (1.5 ст.л.)
30 г вершкового масла (холодного) (2 ст.л.) сіль
Змішуємо борошно, цукор, сіль. Додаємо холодне вершкове масло, робимо пісочну крихту. Ставимо в морозильну камеру.
Тісто:
100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп)
100 г яєць (2 шт)
100 г борошна (5 ст.л.)
5 г розпушувача (1 ч.л. з гіркою)
80 г цукру (4 ст.л.)
ванільний цукор (за бажанням)
Збиваємо м'яке вершкове масло, додаємо цукор та ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо яйця кімнатної температури. Перемішуємо. Перемішуємо борошно з розпушувачем. Додаємо і перемішуємо до однорідної консистенції.
Сирна начинка:
350 г сиру ( жирністю 5-9%)
100 г яєць (2 шт)
150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст.л.)
80 г цукру (4 ст.л.)
350 г абрикосів
Змішуємо всі інгредієнти і взбиваємо до однорідної консистенції. Беремо форму, діаметром 20-22 см. На дно пергамент, сторони форми змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто і розрівнюємо його. Викладаємо сирну начинку. І далі половинки абрикосів.
Посипаємо пісочною крихтою. Відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо при температурі 170 градусів, 45-50 хвилин. Лишаємо на 2-3 години, щоб він охолов.