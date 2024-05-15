Що посадити на городі, щоб прогнати комарів: список рослин

Існує безліч способів боротьби з комарами. Однак одним з найпопулярніших є висаджування рослин, які відлякують цих набридливих комах.

Команда UAportal спільно з "Добрі новини" розповідають, які саме рослини не люблять комарі і як їх можна використовувати для захисту вашого саду та городу.

Комарі можуть розпізнавати різні запахи, які випромінює людина, включаючи вуглекислий газ, що виділяється під час дихання, а також аміак і різноманітні хімічні сполуки, присутні у поті. Це пояснює, чому людська активність у саду може притягувати цих комах. Вони також віддають перевагу вологим місцям для розмноження та харчування. Наявність водойм, як-от озера, стоячі води чи навіть дощові жолоби, може стати причиною збільшення кількості комарів у таких місцях.

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Деякі комарі живляться соком рослин або нектаром, тому сади з різнобарвними квітами можуть приваблювати цих комах.

Щоб захистити вашу ділянку від комарів, можна висадити рослини, які відомі своїми відлякувальними властивостями або мають природні репелентні характеристики. Ось приклади деяких з них:

Лаванда вирізняється своїм приємним запахом, який змушує комарів триматися подалі.

вирізняється своїм приємним запахом, який змушує комарів триматися подалі. М’ята випромінює особливий аромат, що не тільки відлякує комарів, але й може слугувати основою для створення натуральних репелентів.

випромінює особливий аромат, що не тільки відлякує комарів, але й може слугувати основою для створення натуральних репелентів. Базилік , зі своїм характерним ароматом, не лише відлякує комарів, але і є популярним інгредієнтом у кулінарії.

, зі своїм характерним ароматом, не лише відлякує комарів, але і є популярним інгредієнтом у кулінарії. Цитронелла широко відома завдяки своїм відлякуючим властивостям і часто застосовується в різноманітних репелентах, включаючи спреї, свічки та інші засоби проти комарів.

Лавандула , подібно до лаванди, також має запах, який не подобається цим комахам.

, подібно до лаванди, також має запах, який не подобається цим комахам. Розмарин, окрім приємного аромату, відомий завдяки своїм репелентним властивостям.

окрім приємного аромату, відомий завдяки своїм репелентним властивостям. Лимонна трава, зі своїм цитрусовим ароматом, ефективно відлякує комарів і може використовуватися для приготування ароматного чаю або як добавка до страв.

Додатково, серед рослин можна розмістити спеціальні пастки, такі як москітоносиці та фітоносиці, які будуть приваблювати та утримують комарів подалі від вашого саду та городу.

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