Что посадить на огороде, чтобы прогнать комаров: список растений

Существует множество способов борьбы с комарами. Однако одним из самых популярных является высаживание растений, которые отпугивают этих надоедливых насекомых.

Команда UAportal совместно с "Добрые новости" рассказывают, какие именно растения не любят комары и как их можно использовать для защиты вашего сада и огорода.

Комары могут распознавать различные запахи, которые излучает человек, включая углекислый газ, выделяемый при дыхании, а также аммиак и различные химические соединения, присутствующие в поте. Это объясняет, почему человеческая активность в саду может привлекать этих насекомых. Они также предпочитают влажные места для размножения и питания. Наличие водоемов, таких как озера, стоячие воды или даже дождевые желоба, может стать причиной увеличения количества комаров в таких местах.

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Некоторые комары питаются соком растений или нектаром, поэтому сады с разноцветными цветами могут привлекать этих насекомых.

Чтобы защитить ваш участок от комаров, можно высадить растения, которые известны своими отпугивающими свойствами или имеют природные репеллентные характеристики. Вот примеры некоторых из них:

Лаванда отличается своим приятным запахом, заставляющим комаров держаться подальше.

отличается своим приятным запахом, заставляющим комаров держаться подальше. Мята излучает особый аромат, не только отпугивающий комаров, но и служащий основой для создания натуральных репеллентов.

излучает особый аромат, не только отпугивающий комаров, но и служащий основой для создания натуральных репеллентов. Базилик , со своим характерным ароматом, не только отпугивает комаров, но и является популярным ингредиентом в кулинарии.

, со своим характерным ароматом, не только отпугивает комаров, но и является популярным ингредиентом в кулинарии. Цитронелла широко известна благодаря своим отпугивающим свойствам и часто применяется в различных репеллентах, включая спреи, свечи и другие средства против комаров.

Лавандула , подобно лаванде, также имеет запах, который не нравится этим насекомым.

, подобно лаванде, также имеет запах, который не нравится этим насекомым. Розмарин, кроме приятного аромата, известен благодаря своим репеллентным свойствам.

кроме приятного аромата, известен благодаря своим репеллентным свойствам. Лимонная трава, со своим цитрусовым ароматом, эффективно отпугивает комаров и может использоваться для приготовления ароматного чая или в качестве добавки к блюдам.

Дополнительно, среди растений можно разместить специальные ловушки, такие как москитоносицы и фитоносицы, которые будут привлекать и удерживают комаров подальше от вашего сада и огорода.

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