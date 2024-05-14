Що робити, якщо замерзла картопля на грядці: спосіб реанімації

Досвідчені городники знають, що посадка картоплі у весняний період та навіть на початку літа може бути досить ризикованою. Це пов’язано з можливістю повторення нічних морозів.

Команда UAportal спільно з УНІАН підготували рекомендації щодо дій у випадку, коли молоді паростки картоплі підмерзли, та методи їх відновлення.

Які морози може "пережити" картопля

Насамперед, варто зазначити, що не всі низькі температури є критичними для цього овоча. Існують сорти, які здатні перенести пониження температури до -3°C без шкоди для себе. Однак, коли температура падає до -4°C або нижче, у клітинах рослини починає утворюватися лід, що може призвести до втрати врожаю.

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Важливо підкреслити, що ключовим фактором, який перешкоджає росту і розвитку картоплі, є саме лід. Він формується з вологи, яка виходить з клітин під час замерзання. У випадку відсутності льоду, деякі сорти можуть витримати навіть до -7°C.

Якщо ваша картопля все ж постраждала від заморозків, не варто впадати у відчай. Існують перевірені методи, які допоможуть зберегти урожай.

Обприскування водою

Для захисту картоплі, що зазнала низьких температур, рекомендується обприскати її водою за допомогою шланга, використовуючи дрібний розпилювач. Оптимальний час для цієї процедури – ранкові години допоки немає сонця, щоб уникнути швидкого замерзання вологи та утворення крижаних кристалів, які можуть пошкодити клітинну структуру. Після поливу важливо забезпечити рослинам захист від прямих сонячних променів, використовуючи будь-які підручні матеріали, такі як картон, плівка або листя лопуха. Це дозволить воді повільно танути, мінімізуючи ризик пошкодження картоплі.

Застосування азотних та калійних добрив

Низькі температури іноді призводять до втрати листя у картоплі, оскільки холод може завдати сильного стресу рослині. Оптимальним рішенням у цій ситуації є використання коров'яку: для одного відра води знадобиться 1 літр добрива. Після змішування розведіть розчин водою в пропорції 1 до 1 та полийте ним бадилля. Як додатковий крок, можна підсипати 300 грамів деревної золи під кожен кущ, що допоможе забезпечити рослину додатковими вітамінами та мікроелементами.

Нагадаємо, раніше городники назвали рослини, на місці яких не варто садити картоплю.

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