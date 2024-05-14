Что делать, если замерзла картошка на грядке: способ реанимации

Опытные огородники знают, что посадка картофеля в весенний период и даже в начале лета может быть достаточно рискованной. Это связано с возможностью повторения ночных морозов.

Команда UAportal совместно с УНИАН подготовили рекомендации по действиям в случае, когда молодые ростки картофеля подмерзли, и методы их восстановления.

Какие морозы может "пережить" картофель

Прежде всего, стоит отметить, что не все низкие температуры являются критическими для этого овоща. Существуют сорта, которые способны перенести понижение температуры до -3°C без вреда для себя. Однако, когда температура падает до -4°C или ниже, в клетках растения начинает образовываться лед, что может привести к потере урожая.

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Важно подчеркнуть, что ключевым фактором, который препятствует росту и развитию картофеля, является именно лед. Он формируется из влаги, которая выходит из клеток во время замерзания. В случае отсутствия льда, некоторые сорта могут выдержать даже до -7°C.

Если ваш картофель все же пострадал от заморозков, не стоит отчаиваться. Существуют проверенные методы, которые помогут сохранить урожай.

Опрыскивание водой

Для защиты картофеля, подвергшегося низким температурам, рекомендуется опрыскать его водой с помощью шланга, используя мелкий распылитель. Оптимальное время для этой процедуры - утренние часы пока нет солнца, чтобы избежать быстрого замерзания влаги и образования ледяных кристаллов, которые могут повредить клеточную структуру. После полива важно обеспечить растениям защиту от прямых солнечных лучей, используя любые подручные материалы, такие как картон, пленка или листья лопуха. Это позволит воде медленно таять, минимизируя риск повреждения картофеля.

Применение азотных и калийных удобрений

Низкие температуры иногда приводят к потере листьев у картофеля, поскольку холод может нанести сильный стресс растению. Оптимальным решением в этой ситуации является использование коровяка: для одного ведра воды понадобится 1 литр удобрения. После смешивания разведите раствор водой в пропорции 1 к 1 и полейте им ботву. Как дополнительный шаг, можно подсыпать 300 граммов древесной золы под каждый куст, что поможет обеспечить растение дополнительными витаминами и микроэлементами.

Напомним, ранее огородники назвали растения, на месте которых не стоит сажать картошку.

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