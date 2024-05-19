Що робити, щоб полуниця не хворіла: поради досвідчених городників

Полуниця – вибаглива культура, яка потребує постійного догляду, щоб радувати вас щедрим урожаєм смачних ягід. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете створити сприятливі умови для полуниці, що гарантує щедрий урожай смачних ягід.

Сьогодні мова піде не про банальні речі, на кшталт підготовки грядок чи видалення вусів, адже про ці норми знає кожен садівник. Існують менш очевидні помилки, які можуть значно знизити врожайність полуниці. Про це пише noviydoctor.com.

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1. Ігнорування мульчування

Багато хто недооцінює важливість мульчування полуничних грядок. Це не просто корисна, а й нагальна потреба, адже мульча:

Зберігає вологу в ґрунті, особливо в спекотну та суху погоду.

Захищає кореневу систему від вимерзання взимку.

Пригнічує ріст бур'янів, економлячи ваш час на прополювання.

Покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким.

2. Неправильний полив під час плодоношення

З початком формування ягід і до кінця плодоношення розпушувати ґрунт під полуницею не можна.

Однак, активний полив у цей період призводить до ущільнення ґрунту. Це, в свою чергу:

Погіршує доступ повітря до коріння.

Ускладнює проникнення води до кореневої системи.

Внаслідок цього:

Частина коріння пересихає.

Інша частина загниває.

Полуниця витрачає сили на регенерацію, а не на формування ягід.

Ягоди стають дрібними, несмачними.

3. Неправильний вибір сорту

Перед покупкою саджанців полуниці важливо перевірити, чи є обраний вами сорт самоплідним.

Раннім сортам для запилення досить пилку з сусідніх ділянок , який принесуть бджоли.

для запилення , який принесуть бджоли. Пізні сорти, які не здатні до самозапилення, без запилення просто не дадуть ягід.

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