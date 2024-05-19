Что делать, чтобы клубника не болела: советы опытных огородников

Клубника – привередливая культура, которая нуждается в постоянном уходе, чтобы радовать вас щедрым урожаем вкусных ягод. Соблюдая эти простые правила, вы сможете создать благоприятные условия для клубники, что гарантирует щедрый урожай вкусных ягод.

Сегодня речь пойдет не о банальных вещах, вроде подготовки грядок или удаления усов, ведь об этих нормах знает каждый садовник. Есть менее очевидные ошибки, которые могут значительно снизить урожайность клубники. Об этом пишет noviydoctor.com.

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1. Игнорирование мульчирования

Многие недооценивают важность мульчирования клубничных грядок. Это не просто полезная, но и насущная потребность, ведь мульча:

Сохраняет влагу в почве, особенно в жаркую и сухую погоду.

Защищает корневую систему от вымерзания зимой.

Удручает рост сорняков, экономя ваше время на пропалке.

Улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой.

2. Неправильный полив во время плодоношения

С началом формирования ягод и до конца плодоношения рыхлить почву под клубникой нельзя.

Однако активный полив в этот период приводит к уплотнению почвы. Это, в свою очередь:

Ухудшает доступ воздуха к корням.

Усложняет проникновение воды в корневую систему.

Вследствие этого:

Часть корней пересыхает.

Другая часть загнивает.

Клубника тратит силы на регенерацию, а не на формирование ягод.

Ягоды становятся мелкими, невкусными.

3. Неправильный выбор сорта

Перед покупкой саженцев клубники важно проверить, является ли выбранный вами сорт самоплодным.

Ранним сортам для опыления достаточно пыльцы с соседних участков , которую принесут пчелы.

для опыления , которую принесут пчелы. Поздние сорта, которые не способны к самоопылению, без опыления просто не дадут ягод.

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