Чим підживлювати моркву, щоб вона виросла великою та солодкою

Морква - це не лише смачний овоч, але й джерело корисних вітамінів та мікроелементів. Щоб отримати багатий урожай великих і солодких коренеплодів, важливо знати, коли і чим підживлювати моркву. Досвідчені городники щедро діляться своїми секретами та рецептами, які допоможуть вам виростити чудову моркву навіть у найнеродючіший рік.

Дотримуючись цих простих порад та рецептів з сайту ТСН, ви зможете виростити багатий урожай великої, солодкої та корисної моркви!

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Коли підживлювати моркву?

Для інтенсивного зростання та формування великих і солодких коренеплодів моркві необхідні такі елементи: азот, калій, бор і фосфор. Їх можна отримати з готових комплексних добрив або приготувати власноруч з органічних компонентів. Більшість досвідчених городників обирають органічні добрива, адже вони екологічно чисті, безпечні для ґрунту та не впливають на смакові якості овочів.

Схема підживлення моркви:

Перше підживлення: під час сівби.

під час сівби. Друге підживлення: після появи перших сходів.

після появи перших сходів. Третє підживлення: через 2 тижні після другого підживлення.

через 2 тижні після другого підживлення. Четверте підживлення: за 10 днів до збирання врожаю.

Чим підживлювати моркву після сходів?

Перше підживлення:

Коли: через 2 тижні після появи сходів, коли на моркві буде 3-4 листочки.

Чим: Зола: можна використовувати як у сухому вигляді, так і у вигляді розчину. Для приготування розчину 100 г золи розведіть у 10 л води, настоюйте 10 годин, потім полийте розчином проростки під корінь. Йод: 20 крапель йоду розведіть у 10 л води, полийте розчином грядку з морквою в міжрядді. Курячий послід: 1 частину свіжого курячого посліду розведіть у 10 частинах води, дайте настоятися 10-12 годин, щоб вивітрився аміак. Потім 1 частину отриманого розчину розведіть у 10 частинах води, настоюйте ще 12 годин і полийте моркву в міжрядді. Настій із бур'янів: 2 частини свіжих бур'янів (кропива, кульбаба, лопух, полин) подрібніть, залийте 3 частинами води, настоюйте 3 дні на сонці, періодично помішуючи. Коли рідина перестане пінитися, розведіть її з водою у пропорції 1:10 і полийте моркву.



Пам'ятайте:

Перед поливом ґрунт добре зволожити.

Не рекомендується поливати моркву холодною водою.

Не перегодовуйте рослини, дотримуйтесь рекомендованого дозування добрив.

Регулярно прополювайте грядки та видаляйте бур'яни.

Розпушуйте ґрунт після поливу.

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