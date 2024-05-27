Чем подкармливать морковь, чтобы она выросла большой и сладкой
Морковь – это не только вкусный овощ, но и источник полезных витаминов и микроэлементов. Чтобы получить богатый урожай больших и сладких корнеплодов, важно знать, когда и чем подкармливать морковь. Опытные огородники щедро делятся своими секретами и рецептами, которые помогут вам вырастить чудесную морковь даже в самый неплодородный год.
Следуя этим простым советам и рецептам с сайта ТСН, вы сможете вырастить богатый урожай большой, сладкой и полезной моркови!
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Когда подкармливать морковь?
Для интенсивного роста и формирования больших и сладких корнеплодов моркови необходимы следующие элементы: азот, калий, бор и фосфор. Их можно получить из готовых комплексных удобрений или приготовить собственноручно из органических компонентов. Большинство опытных овощеводов выбирают органические удобрения, ведь они экологически чистые, безопасные для почвы и не влияют на вкусовые качества овощей.
Схема подкормки моркови:
- Первая подкормка: во время сева.
- Вторая подкормка: после появления первой лестницы.
- Третья подкормка: через 2 недели после второй подкормки.
- Четвертая подкормка: за 10 дней до уборки урожая.
Чем подкармливать морковь после всходов?
Первая подкормка:
- Когда: через 2 недели после появления всходов, когда на моркови будет 3-4 листика.
- Чем:
- Зола можно использовать как в сухом виде, так и в виде раствора. Для приготовления раствора 100 г золы разведите в 10 л воды, настаивайте 10 часов, затем полейте раствором проростков под корень.
- Йод: 20 капель йода разведите в 10 л воды, полейте раствором грядки с морковью в междурядье.
- Куриный помет: 1 часть свежего куриного помета разведите в 10 частях воды, дайте настояться 10-12 часов, чтобы выветрился аммиак. Затем 1 часть полученного раствора разведите в 10 частях воды, настаивайте еще 12 часов и полейте морковь в междурядье.
- Настой из сорняков: 2 части свежих сорняков (крапива, одуванчик, лопух, полынь) измельчите, залейте 3 частями воды, настаивайте 3 дня на солнце, периодически помешивая. Когда жидкость перестанет пениться, разведите ее с водой в пропорции 1:10 и полейте морковь.
Помните:
- Перед поливом почву хорошо увлажнить.
- Не рекомендуется поливать морковь холодной водой.
- Не перекармливайте растения, соблюдайте рекомендованную дозировку удобрений.
- Регулярно пропалывайте грядки и удаляйте сорняки.
- Разрыхляйте почву после полива.
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