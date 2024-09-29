Біф Веллінгтон та інжир фламбе: страви для ідеального побачення

Готуюсь до побачення, тож вирішив приготувати Біф Веллінгтон та інжир фламбе

Біф Веллінгтон:

-140г вирізка яловича

-40г грибний дюксель

-20г чорізо

-млинець зі шпинатом

-бланшоване листя шпинату

-300г листкове бездріжджове тісто

-пюре з пастернаку

-соус на основі насиченого бульйону, деглейз після смаження мʼяса, червоне вино, вершкове масло

Інжир Фламбе

-2шт інжиру

-мед та апельсиновий сік,

-коньяк або ром

-заварний крем

-морозиво

-крамбл або горіхи

порційний Веллінгтон готую заздалегідь. Обсмажую вирізку на високому вогні просто до румʼяної скоринки наприкінці сіль перець та вершкове масло, розмарин та часник+коняк;

зливаю жир з пательні, додаю червоне вино, насичений бульйон, випарюю, проціджую, загущую вершковим маслом;

готую дюксель з печериць та глив з цибулею, охолоджую, додаю посічену чорізо;

пастернак з початку відварюю у воді, потім заливаю молоком, готую шовковисте пюре з вершковим маслом (смачно додати трюфель);

у кільце діаметром 9 см кладу шпинатний млинець, бланшований шпинат по боках, шматок вирізки, наверх дюксель, закриваю шпинатом. Охолоджую.

Тісто трохи валкую, збираю виріб, змащую яйцем і запікаю при температурі 190 градусів 15-17 хв, дістаю і даю постояти ще 5-7 хв. Розрізаю, подаю.

Крем для десерту готую заздалегідь: ріжу інжир, обираю морозиво.

Фламбувати краще одразу перед дівчиною, щоб більше її вразити.

Важливо обрати легке вино

І не забути про квіти.