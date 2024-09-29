Біф Веллінгтон та інжир фламбе: страви для ідеального побачення
Готуюсь до побачення, тож вирішив приготувати Біф Веллінгтон та інжир фламбе
Біф Веллінгтон:
-140г вирізка яловича
-40г грибний дюксель
-20г чорізо
-млинець зі шпинатом
-бланшоване листя шпинату
-300г листкове бездріжджове тісто
-пюре з пастернаку
-соус на основі насиченого бульйону, деглейз після смаження мʼяса, червоне вино, вершкове масло
Інжир Фламбе
-2шт інжиру
-мед та апельсиновий сік,
-коньяк або ром
-заварний крем
-морозиво
-крамбл або горіхи
- порційний Веллінгтон готую заздалегідь. Обсмажую вирізку на високому вогні просто до румʼяної скоринки наприкінці сіль перець та вершкове масло, розмарин та часник+коняк;
- зливаю жир з пательні, додаю червоне вино, насичений бульйон, випарюю, проціджую, загущую вершковим маслом;
- готую дюксель з печериць та глив з цибулею, охолоджую, додаю посічену чорізо;
- пастернак з початку відварюю у воді, потім заливаю молоком, готую шовковисте пюре з вершковим маслом (смачно додати трюфель);
- у кільце діаметром 9 см кладу шпинатний млинець, бланшований шпинат по боках, шматок вирізки, наверх дюксель, закриваю шпинатом. Охолоджую.
Тісто трохи валкую, збираю виріб, змащую яйцем і запікаю при температурі 190 градусів 15-17 хв, дістаю і даю постояти ще 5-7 хв. Розрізаю, подаю.
Крем для десерту готую заздалегідь: ріжу інжир, обираю морозиво.
Фламбувати краще одразу перед дівчиною, щоб більше її вразити.
Важливо обрати легке вино
І не забути про квіти.