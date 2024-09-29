Биф Веллингтон и инжир фламбе: блюда для идеального свидания
Готовлюсь к свиданию, поэтому решил приготовить Биф Веллингтон и инжир фламбе
Биф Веллингтон:
-140г вырезка говяжья
-40г грибной дюксель
-20г чоризо
-блин со шпинатом
-бланшированные листья шпината
-300г слоеное бездрожжевое тесто
-пюре из пастернака
-соус на основе насыщенного бульона, деглейз после жарки мяса, красное вино, сливочное масло
Инжир Фламбе
-2шт инжира
-мед и апельсиновый сок,
-коньяк или ром
-заварной крем
-мороженое
-крамбл или орехи
- порционный Веллингтон готовлю заранее. Обжариваю вырезку на высоком огне прямо до румяной корочки в конце соль перец и сливочное масло, розмарин и чеснок+коняк;
- сливаю жир из сковороды, добавляю красное вино, насыщенный бульон, выпариваю, процеживаю, загущаю сливочным маслом;
- готовлю дюксель из шампиньонов и вешенок с луком, охлаждаю, добавляю порубленную чоризо;
- пастернак с начала отвариваю в воде, затем заливаю молоком, готовлю шелковистое пюре со сливочным маслом (вкусно добавить трюфель);
- в кольцо диаметром 9 см кладу шпинатный блин, бланшированный шпинат по бокам, кусок вырезки, наверх дюксель, закрываю шпинатом. Охлаждаю.
Тесто чуть-чуть валкую, собираю изделие, смазываю яйцом и запекаю при температуре 190 градусов 15-17 мин, достаю и даю постоять еще 5-7 мин. Разрезаю, подаю.
Крем для десерта готовлю заранее: режу инжир, выбираю мороженое.
Фламбировать лучше сразу перед девушкой, чтобы больше ее поразить.
Важно выбрать легкое вино.
И не забыть о цветах.