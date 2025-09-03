Археологи виявили у Перу гробницю з останками понад десятка людей: чим унікальна (фото)

У Перу під час розкопок стародавнього храму археологи натрапили на поховання щонайменше 12 людей, яким близько 2300 років. Частина решток має ознаки людських жертвоприношень.

За словами керівника експедиції, професора археології Національного університету Сан-Маркоса Генрі Танталеана, тіла були поховані незвичним способом — обличчям донизу. Крім того, у деяких виявили переломи черепа, сліди мотузок на шиї та зв’язані за спиною руки. Відсутність будь-яких дарів чи поховального інвентарю також свідчить, що це могли бути саме жертви, а не звичайні поховання. Про це пише Live Science.

Читайте також: Археологи виявили в Мілані рештки людини, яка жила у 13 столітті: померла страшною смертю

Знахідку зробили поблизу храмового комплексу Пуемапе на північному заході Перу ще 2024 року, а дослідження продовжили у 2025-му. Сам храм існував близько 3000 років тому, однак жертви відносяться до більш пізнього часу — приблизно 400–200 років до нашої ери. Імовірно, на момент цих ритуалів храм уже був покинутим. Хто саме були принесені в жертву люди, поки невідомо. За однією з версій, це могли бути місцеві мешканці, за іншою — прибулі з сусідньої долини.

Нині триває аналіз кісток, у планах — проведення ДНК-тестів, щоб ідентифікувати загиблих. Також дослідники вивчають знайдені у храмі артефакти — кераміку, залишки тварин і рослин. Роботи відбуваються за підтримки Університету Південної Флориди під керівництвом археолога Чарльза Стеніша.

Раніше ми розповідали, що у Перу виявили розкішну гробницю знатної жінки віком 5000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!