Археологи обнаружили в Перу гробницу с останками более десятка человек: чем уникальна (фото)

В Перу во время раскопок древнего храма археологи натолкнулись на погребение не менее 12 человек, которым около 2300 лет. Часть останков имеет признаки человеческих жертвоприношений.

По словам руководителя экспедиции, профессора археологии Национального университета Сан-Маркоса Генри Танталеана, тела покоились необычным способом — лицом вниз. Кроме того, у некоторых были обнаружены переломы черепа, следы веревок на шее и связанные за спиной руки. Отсутствие каких-либо даров или погребального инвентаря также свидетельствует, что это могли быть именно жертвы, а не обычные погребения. Об этом пишет Live Science.

Находку сделали вблизи храмового комплекса Пуэмапе на северо-западе Перу еще в 2024 году, а исследование продолжили в 2025 году. Сам храм существовал около 3000 лет назад, однако жертвы относятся к более позднему времени - примерно 400-200 лет до нашей эры. Вероятно, к моменту этих ритуалов храм уже был заброшенным. Кто именно были принесены в жертву люди, пока неизвестно. По одной из версий, это могли быть местные жители, по другой – прибывшие из соседней долины.

Сейчас идет анализ костей, в планах — проведение ДНК-тестов, чтобы идентифицировать погибших. Также исследователи изучают найденные в храме артефакты – керамику, остатки животных и растений. Работы проходят при поддержке Университета Южной Флориды под руководством археолога Чарльза Стениша.

