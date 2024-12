Археологи виявили у Китаї кераміку для приготування пива віком 10 000 років

Археологічна знахідка в китайській провінції Чжецзян надала вражаючі докази існування рисового пива у стародавньому світі. Дослідження фрагментів кераміки, датованих 10 000-9 000 років до нашої ери, розкрило унікальні деталі про харчову культуру неолітичного періоду.

Міжнародна група вчених під керівництвом дослідників з Інституту культурних реліквій та археології провінції Чжецзян вивчила дванадцять стародавніх керамічних уламків зі стоянки Шаншань. Науковці провели детальний мікроскопічний аналіз залишків на внутрішніх поверхнях посудин, шукаючи найменші сліди життєдіяльності.

Результати дослідження, опубліковані в авторитетному науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, виявили надзвичайно цікаві факти. На кераміці були знайдені сліди фітолітів одомашненого рису, а також специфічних грибків, зокрема цвілі Monascus та дріжджів, характерних для традиційного китайського пивоваріння.

Особливо показовим став аналіз кулеподібних глечиків, в яких концентрація ферментаційних грибків була найвищою. Це дозволило дослідникам зробити висновок, що стародавні люди мали спеціально розроблену технологію виготовлення алкогольних напоїв.

Читайте також: Найстаріше вино у світі:в Іспанії у гробниці археологи виявили 2000-річний артефакт (фото)

Кліматичні умови раннього голоцену - теплі та вологі - створювали ідеальне середовище для розвитку грибків, необхідних у процесі ферментації. Рис слугував стабільною сировинною базою для виробництва напоїв, а використання лушпиння та листя рису в керамічному виробництві підкреслювало його виняткову роль у культурі того часу.

Науковці припускають, що рисове пиво в Стародавньому Китаї мало набагато глибше значення, ніж просто алкогольний напій. Імовірно, воно відігравало важливу соціальну функцію, використовуючись у ритуалах, святкуваннях та слугуючи інструментом соціальної комунікації.

Ця археологічна знахідка не лише розширює наше розуміння харчової культури стародавніх цивілізацій, але й демонструє високий рівень технологічних знань наших предків у сфері ферментації та виробництва напоїв.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!