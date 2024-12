Археологи обнаружили в Китае керамику для приготовления пива в возрасте 10 000 лет

Археологическая находка в китайской провинции Чжэцзян предоставила поразительные доказательства существования рисового пива в древнем мире. Исследование фрагментов керамики, датированных 10 000-9 000 лет до нашей эры, раскрыло уникальные детали о пищевой культуре неолитического периода.

Международная группа ученых под руководством исследователей Института культурных реликвий и археологии провинции Чжэцзян изучила двенадцать древних керамических обломков со стоянки Шаншань. Ученые провели детальный микроскопический анализ остатков на внутренних поверхностях сосудов в поисках малейших следов жизнедеятельности.

Результаты исследования, опубликованные в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выявили интереснейшие факты. На керамике были найдены следы фитолитов одомашненного риса, а также специфических грибков, в частности, плесени Monascus и дрожжей, характерных для традиционного китайского пивоварения.

Особенно показательным стал анализ шарообразных кувшинов, в которых концентрация ферментационных грибков была самой высокой. Это позволило исследователям заключить, что древние люди имели специально разработанную технологию изготовления алкогольных напитков.

Читайте также: Старейшее вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

Климатические условия раннего голоцена – теплые и влажные – создавали идеальную среду для развития грибков, необходимых в процессе ферментации. Рис служил стабильной сырьевой базой для производства напитков, а использование шелухи и листьев риса в керамическом производстве подчеркивало его исключительную роль в культуре того времени.

Ученые предполагают, что рисовое пиво в Древнем Китае имело гораздо более глубокое значение, чем просто алкогольный напиток. Вероятно, оно играло важную социальную функцию, используя ритуалы, празднования и служа инструментом социальной коммуникации.

Эта археологическая находка не только расширяет понимание пищевой культуры древних цивилизаций, но и демонстрирует высокий уровень технологических знаний наших предков в сфере ферментации и производства напитков.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!