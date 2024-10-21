Археологи знайшли в Ірані унікальні артефакти епохи древнього Вавиволону

Нещодавні археологічні розкопки на території стародавнього Вавилону в Ірані принесли сенсаційні результати. Експедиція, очолювана археологом Кухтаном Аббасом Хасаном Абудом, виявила 478 артефактів давньовавилонського періоду, що значно розширює наші знання про життя в древній Месопотамії.

Державна рада старожитностей та спадщини Іраку (SBAH) повідомила про ці знахідки, зроблені в районі Аль-Файядія, відомому своїм багатим культурним шаром. Розкопки проводилися на двох ділянках: секторі A площею 6 000 кв. м та секторі B площею 9 000 кв. м. Про це пише Arkeonews.

У секторі A виявлено два історичні шари. Верхній, що відноситься до сасанідського періоду, зазнав значної ерозії. Нижній шар, датований давньовавилонським періодом, зберігся набагато краще і викликає особливий інтерес науковців.

Сектор B подарував археологам ще більш вражаючі знахідки, включаючи дві житлові споруди з різноманітними за розміром кімнатами. Це відкриття дозволяє краще зрозуміти побут давніх вавилонян.

Серед виявлених артефактів – глиняний посуд, клинописні таблички та циліндричні печатки. Ці предмети надають безцінну інформацію про культуру, писемність та повсякденне життя однієї з найвизначніших цивілізацій в історії людства.

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SBAH повідомляє, що розкопки тривають, а всі знахідки ретельно документуються відповідно до наукових стандартів. Очікується, що подальші дослідження цих артефактів допоможуть глибше зрозуміти особливості міського розвитку та соціальної організації давнього Вавилону.

Це відкриття не лише збагачує наші знання про минуле, але й підкреслює важливість археологічних досліджень для розуміння історії людської цивілізації.

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