Археологи обнаружили в Иране уникальные артефакты эпохи древнего Вавиволона

Недавние археологические раскопки на территории древнего Вавилона в Иране принесли сенсационные результаты. Экспедиция, возглавляемая археологом Кухтаном Аббасом Хасаном Абудом, обнаружила 478 артефактов древневавилонского периода, что значительно расширяет наши знания о жизни в древней Месопотамии.

Государственный совет древностей и наследия Ирака (SBAH) сообщил об этих находках, сделанных в районе Аль-Файядия, известном своим богатым культурным слоем. Раскопки производились на двух участках: секторе A площадью 6 000 кв. м и секторе B площадью 9000 кв. м. Об этом пишет Arkeonews.

В секторе A обнаружены два исторических слоя. Верхний, относящийся к сасанидскому периоду, претерпел значительную эрозию. Нижний слой, датированный древневавилонским периодом, сохранился гораздо лучше и вызывает особый интерес ученых.

Сектор B подарил археологам еще более впечатляющие находки, включая два жилых постройки с разнообразными по размеру комнатами. Это открытие позволяет лучше понять быт древних вавилонян.

Среди обнаруженных артефактов – глиняная посуда, клинописные таблички и цилиндрические печати. Эти предметы предоставляют бесценную информацию о культуре, письменности и повседневной жизни одной из самых выдающихся цивилизаций в истории человечества.

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SBAH сообщает, что раскопки продолжаются, а все находки тщательно документируются в соответствии с научными стандартами. Ожидается, что дальнейшие исследования этих артефактов помогут глубже понять особенности городского развития и социальной организации древнего Вавилона.

Это открытие не только обогащает наши знания о прошлом, но подчеркивает важность археологических исследований для понимания истории человеческой цивилизации.

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