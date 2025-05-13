Пекельно спекотно: вчені назвали список міст, які вражають температурою навколишнього середовища

За останні десять років спека вразила не лише традиційно гарячі регіони, а й ті, де раніше подібна температура була рідкісним явищем. Період з 2015 по 2024 роки приніс численні температурні рекорди, затяжні хвилі спеки та вкрай несприятливі кліматичні умови. У деяких районах життя в таких умовах стало майже неможливим, що ще раз підкреслює серйозність наслідків глобального потепління.

Про це пише Interesting Engineering. Долина Смерті у США залишається найспекотнішим місцем Північної Америки, де у 2020 році температура сягнула +54,4°C. Щороку регіон переживає нові рекорди через хронічну посуху та пекуче сонце.

Пакистанське місто Джейкобабад регулярно стикається зі смертельно небезпечним поєднанням спеки та вологості. У 2021 році термометри показали +52°C, і такі умови створюють реальну загрозу для здоров’я та життя.

В іракському місті Басра в 2023 році температура піднялася до +53,9°C. Постійні перебої з водопостачанням та електрикою лише ускладнюють ситуацію для місцевих мешканців.

У Фініксі, США, спека посилюється через ефект урбанізації: у 2021 році тут зафіксували +48,3°C. Бетонне середовище міста створює додаткове нагрівання, перетворюючи його на справжню "міську піч".

Турбат, розташований у південному Пакистані, у 2017 році пережив температурний максимум +53,7°C. Цей регіон є одним з найбільш вразливих до змін клімату через свою бідність і нестачу інфраструктури.

Місто Ахваз в Ірані у тому ж 2017 році стикалося з аналогічною температурою – +53,7°C. Високий рівень забруднення повітря, пилові бурі та відсутність ефективного охолодження роблять життя там надзвичайно складним.

У 2022 році столиця Індії — Делі — встановила новий рекорд, коли температура досягла +49°C. Вирубка дерев і стрімка забудова перетворили місто на справжню теплову пастку.

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Кувейт також потрапив до списку: влітку 2016 року температура сягнула +54°C — один з найвищих показників за всю історію спостережень.

Даллол в Ефіопії вважається найспекотнішим місцем на планеті за середньорічною температурою — близько +34,6°C. Тут майже весь рік температура не опускається нижче +30°C, що робить регіон надзвичайно непридатним для комфортного життя.

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