9 місяців без алкоголю: плюси і мінуси, які я відчула

Мої 9 місяців без алкоголю.

Які плюси/мінуси я відчула( суто особисте):

значно покращилась якість шкіри обличчя і тіла

немає неприємних станів зранку

немає неприємних ситуацій чи вчинків про які пожалкуєш

економія грошей на алкоголь, особливо в ресторані ( 50% рахунку мінус )

економія грошей на "цитрамон" )

думаю дитині приємно не бачити мене з бокалом чогось, що дивно пахне

коли хтось п’є поряд ти відчуваєш неприємний запах

ти бачиш як зі всіх сторін іде агітація випити / культ алкоголю в суспільстві однозначно є

Чесно кажучи я не відчуваю абсолютно ніякого обмеження, тобто всьому свій час. Це як із фаст - футом- ти не їсти не тому що боїшся поправитися, а тому, що просто не хочеш. Я не мучуся без алкоголю- мені на 100% комфортно в компанії, що п’є , я не відчуваю себе меньш веселою чи тою, що втрачає прекрасні моменти життя.

Одне з найкрутіших рішень в житті. Зрозуміє тільки той, хто так само відчув цю гамму почуттів.

P.S. Нікого не закликаю – просто шукаю однодумців.