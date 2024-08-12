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9 місяців без алкоголю: плюси і мінуси, які я відчула
Мої 9 місяців без алкоголю.
Які плюси/мінуси я відчула( суто особисте):
- значно покращилась якість шкіри обличчя і тіла
- немає неприємних станів зранку
- немає неприємних ситуацій чи вчинків про які пожалкуєш
- економія грошей на алкоголь, особливо в ресторані ( 50% рахунку мінус )
- економія грошей на "цитрамон" )
- думаю дитині приємно не бачити мене з бокалом чогось, що дивно пахне
- коли хтось п’є поряд ти відчуваєш неприємний запах
- ти бачиш як зі всіх сторін іде агітація випити / культ алкоголю в суспільстві однозначно є
Чесно кажучи я не відчуваю абсолютно ніякого обмеження, тобто всьому свій час. Це як із фаст - футом- ти не їсти не тому що боїшся поправитися, а тому, що просто не хочеш. Я не мучуся без алкоголю- мені на 100% комфортно в компанії, що п’є , я не відчуваю себе меньш веселою чи тою, що втрачає прекрасні моменти життя.
Одне з найкрутіших рішень в житті. Зрозуміє тільки той, хто так само відчув цю гамму почуттів.
P.S. Нікого не закликаю – просто шукаю однодумців.