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9 месяцев без алкоголя: плюсы и минусы, которые я испытала
Мои 9 месяцев без алкоголя.
Какие плюсы/минусы я почувствовала( чисто личное):
- значительно улучшилось качество кожи лица и тела
- нет неприятных состояний утром
- нет неприятных ситуаций или поступков о которых пожалеешь
- экономия денег на алкоголь, особенно в ресторане (50% счета минус)
- экономия денег на "цитрамон")
- думаю ребенку приятно не видеть меня с бокалом чего-то странно пахнущего
- когда кто-то пьет рядом ты чувствуешь неприятный запах
- ты видишь как со всех сторон идет агитация выпить / культ алкоголя в обществе однозначно есть
Честно говоря я не чувствую абсолютно никакого ограничения, то есть всему свое время. Это как из фаст - футом- ты не есть не потому, что боишься поправиться, а потому, что просто не хочешь. Я не мучаюсь без алкоголя- мне на 100% комфортно в пьющей компании я не чувствую себя менее веселой или теряющей прекрасные моменты жизни.
Одно из самых крутых решений в жизни. Поймет только тот, кто также почувствовал эту гамму чувств.
PS. Никого не призываю – просто ищу единомышленников.