9 месяцев без алкоголя: плюсы и минусы, которые я испытала

Мои 9 месяцев без алкоголя.

Какие плюсы/минусы я почувствовала( чисто личное):

значительно улучшилось качество кожи лица и тела

нет неприятных состояний утром

нет неприятных ситуаций или поступков о которых пожалеешь

экономия денег на алкоголь, особенно в ресторане (50% счета минус)

экономия денег на "цитрамон")

думаю ребенку приятно не видеть меня с бокалом чего-то странно пахнущего

когда кто-то пьет рядом ты чувствуешь неприятный запах

ты видишь как со всех сторон идет агитация выпить / культ алкоголя в обществе однозначно есть

Честно говоря я не чувствую абсолютно никакого ограничения, то есть всему свое время. Это как из фаст - футом- ты не есть не потому, что боишься поправиться, а потому, что просто не хочешь. Я не мучаюсь без алкоголя- мне на 100% комфортно в пьющей компании я не чувствую себя менее веселой или теряющей прекрасные моменты жизни.

Одно из самых крутых решений в жизни. Поймет только тот, кто также почувствовал эту гамму чувств.

PS. Никого не призываю – просто ищу единомышленников.