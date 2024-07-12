5 фільмів від Netflix з неочікуваною кінцівкою, які варті вашої уваги

Шукаєте ідеальний фільм, щоб розслабитися та насолодитися вечором? Netflix пропонує широкий вибір фільмів на будь-який смак, а оновлений список найпопулярніших стрічок в Україні допоможе вам з вибором. Про це пише 24 tv.ua.

"Ми були рекрутами"

Цей український документальний фільм розповідає про бійців Третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України. Він не лише захоплює та надихає, але й нагадує світовій спільноті про героїзм українських військових, які захищають свою країну.

"Сімейна справа"

Легка та кумедна комедія про те, як несподіваний роман може призвести до низки кумедних та зворушливих ситуацій для молодої жінки, її матері та її боса.

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"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

Детектив Аксель Фолі знову кидається у вир небезпечних розслідувань, щоб захистити свою доньку та навести лад у Беверлі-Гіллз.

Окрім цих трьох лідерів, до оновленого списку найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні також увійшли:

"Шлях відплати"

"Спадок"

"Цілуючи дівчат"

"Гангстер"

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ"

"Квиток до раю"

"Сніговик"

Нагадаємо, ми вже писали, який новий серіал від Netflix затягує з першої хвилини.

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