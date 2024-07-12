5 фильмов от Netflix с неожиданной концовкой, которые достойны вашего внимания
Ищете идеальный фильм, чтобы расслабиться и насладиться по вечерам? Netflix предлагает широкий выбор фильмов на любой вкус, а обновленный список популярнейших лент в Украине поможет вам с выбором. Об этом пишет 24 tv.ua.
"Мы были рекрутами"
Этот украинский документальный фильм рассказывает о бойцах Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Он не только восхищает и вдохновляет, но и напоминает мировому сообществу о героизме украинских военных, защищающих свою страну.
"Семейное дело"
Легкая и забавная комедия о том, как неожиданный роман может привести к ряду забавных и трогательных ситуаций для молодой женщины, ее матери и босса.
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"Полицейский из Беверли-Гиллз: Аксель Ф."
Детектив Аксель Фоли снова бросается в водоворот опасных расследований, чтобы защитить свою дочь и навести порядок в Беверли-Хиллз.
Кроме этих трех лидеров, в обновленный список самых популярных фильмов на Netflix в Украине также вошли:
- "Путь возмездия"
- "Наследие"
- "Целуя девушек"
- "Гангстер"
- "Как обуздать дракона 3: Скрытый мир"
- "Билет в рай"
- "Снеговик"
Напомним, мы уже писали, какой новый сериал от Netflix затягивает с первой минуты.
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