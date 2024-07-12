5 фильмов от Netflix с неожиданной концовкой, которые достойны вашего внимания

Ищете идеальный фильм, чтобы расслабиться и насладиться по вечерам? Netflix предлагает широкий выбор фильмов на любой вкус, а обновленный список популярнейших лент в Украине поможет вам с выбором. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Мы были рекрутами"

Этот украинский документальный фильм рассказывает о бойцах Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Он не только восхищает и вдохновляет, но и напоминает мировому сообществу о героизме украинских военных, защищающих свою страну.

"Семейное дело"

Легкая и забавная комедия о том, как неожиданный роман может привести к ряду забавных и трогательных ситуаций для молодой женщины, ее матери и босса.

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"Полицейский из Беверли-Гиллз: Аксель Ф."

Детектив Аксель Фоли снова бросается в водоворот опасных расследований, чтобы защитить свою дочь и навести порядок в Беверли-Хиллз.

Кроме этих трех лидеров, в обновленный список самых популярных фильмов на Netflix в Украине также вошли:

"Путь возмездия"

"Наследие"

"Целуя девушек"

"Гангстер"

"Как обуздать дракона 3: Скрытый мир"

"Билет в рай"

"Снеговик"

Напомним, мы уже писали, какой новый сериал от Netflix затягивает с первой минуты.

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