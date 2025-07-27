2569 днів без руху: вчені виявили вражаючу істоту із 'найледачішої' поведінкою на планеті (фото)

Під час дослідження європейських протеїв (Proteus anguinus) – рідкісного виду печерних саламандр, що мешкає в підземних водах Балканського півострова від Італії до Чорногорії – науковці прагнули краще зрозуміти їхню природну поведінку. Проте результати експедицій виявилися несподіваними: деякі особини протягом кількох років не змінювали свого положення, демонструючи неймовірну пасивність.

Про це повідомляє T4. Ці напівпрозорі істоти з тонкими кінцівками схожі на казкових водяних змій, що ховаються у затоплених печерах. У місцевому фольклорі їх вважають нащадками підземних драконів, які виходять на поверхню лише під час сильних злив.

Життя в абсолютній темряві зумовило унікальні адаптації – очі у протеїв недорозвинені та повністю закриті шкірою. Натомість тварини чудово орієнтуються у просторі завдяки надчутливим хеморецепторам, здатним фіксувати найменші сліди органіки у воді. Це допомагає їм полювати на здобич – комах, креветок, равликів і жуків.

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Найдивовижніше у протеїв – це їхня здатність виживати без їжі роками. Така феноменальна витривалість до тривалого голодування дозволяє їм не витрачати сили на постійний пошук їжі, що і пояснює їхню надзвичайну пасивність. У період з 2010 по 2018 рік троє науковців із Великої Британії та Угорщини проводили спостереження за 26 саламандрами в одній із печер Боснії та Герцеговини. Результати виявилися приголомшливими – за даними дослідження, опублікованого в журналі Zoology у 2020 році, ці тварини в середньому переміщувалися лише на 5 метрів за рік. У деяких випадках їхня активність була ще меншою: одна з особин залишалася абсолютно нерухомою протягом 2569 днів – понад сім років.

Ця вкрай малорухлива поведінка разюче відрізняється від тієї, що фіксується в умовах лабораторії. У неволі протеї зазвичай більш активні – вони рухаються, ховаються і навіть можуть взаємодіяти між собою. Втім, у своєму природному середовищі існування вони, схоже, ведуть вкрай спокійний, майже нерухомий спосіб життя.

Науковці припускають, що така мінімальна активність протеїв є частиною їхньої унікальної стратегії економії енергії, необхідної для виживання. Ці амфібії можуть жити до 100 років, розмножуються дуже рідко – приблизно один раз на 12,5 року – і здатні існувати, споживаючи мізерну кількість їжі. Відтак, їм не потрібно кудись поспішати чи витрачати сили без нагальної потреби.

Однак дослідники зауважують, що саме ця група протеїв, яку вивчали, може не відображати загальні характеристики виду, оскільки в ній майже не виявлено генетичної різноманітності. Незважаючи на це, результати дослідження яскраво підкреслюють важливість спостережень за тваринами у природному середовищі, адже саме там можна побачити їхню справжню поведінку, яка може істотно відрізнятися від тієї, що фіксується в лабораторних умовах.

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