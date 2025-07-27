2569 дней без движения: ученые обнаружили поразительное существо с самым 'ленивым' поведением на планете (фото)

В ходе исследования европейских протеев (Proteus anguinus) – редкого вида пещерных саламандр, обитающих в подземных водах Балканского полуострова от Италии до Черногории – ученые стремились лучше понять их естественное поведение. Однако результаты экспедиций оказались неожиданными: некоторые особи в течение нескольких лет не меняли своего положения, демонстрируя невероятную пассивность.

Об этом сообщает T4. Эти полупрозрачные существа с тонкими конечностями похожи на сказочных водяных змей, скрывающихся в затопленных пещерах. В местном фольклоре их считают потомками подземных драконов, которые выходят на поверхность только во время сильных ливней.

Жизнь в абсолютной темноте обусловила уникальные адаптации – глаза у протеев недоразвиты и полностью закрыты кожей. Животные прекрасно ориентируются в пространстве благодаря сверхчувствительным хеморецепторам, способным фиксировать наименьшие следы органики в воде. Это помогает им охотиться на добычу – насекомых, креветок, улиток и жуков.

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Самое удивительное у протеев – это их способность выживать без еды годами. Такая феноменальная выносливость к длительному голоданию позволяет им не тратить силы на постоянный поиск пищи, что объясняет их чрезвычайную пассивность. В период с 2010 по 2018 год три ученых из Великобритании и Венгрии проводили наблюдение за 26 саламандрами в одной из пещер Боснии и Герцеговины. Результаты оказались ошеломляющими – по данным исследования, опубликованного в журнале Zoology в 2020 году, эти животные в среднем перемещались всего на 5 метров в год. В некоторых случаях их активность была еще меньше: одна из особей оставалась абсолютно неподвижной в течение 2569 дней – более семи лет.

Это крайне малоподвижное поведение разительно отличается от того, что фиксируется в условиях лаборатории. В неволе протеи обычно более активны – они двигаются, прячутся и даже могут взаимодействовать между собой. Впрочем, в своей природной среде обитания они, похоже, ведут крайне спокойный, почти неподвижный образ жизни.

Ученые предполагают, что такая минимальная активность протеев является частью их уникальной стратегии экономии энергии, необходимой для выживания. Эти амфибии могут жить до 100 лет, размножаются очень редко – примерно один раз в 12,5 года – и способны существовать, потребляя скудное количество пищи. Следовательно, им не нужно куда-то спешить или тратить силы без необходимости.

Однако исследователи отмечают, что именно эта изучаемая группа протеев может не отражать общие характеристики вида, поскольку в ней почти не обнаружено генетического разнообразия. Несмотря на это, результаты исследования ярко подчеркивают важность наблюдений за животными в природной среде, ведь именно там можно увидеть их подлинное поведение, которое может существенно отличаться от фиксируемого в лабораторных условиях.

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