Зеленая аджика в считанные минуты: варить не надо

Если вы любите грузинскую кухню и хотите попробовать что-нибудь новое и пикантное, вам обязательно понравится зеленая аджика. Эта ароматная приправа готовится очень просто, не требует варки и станет отличным дополнением к мясу, рыбе, картофелю и другим блюдам.

Аджика также очень полезна для здоровья, ведь содержит много витаминов и минералов. По причине того, что она не варится, эта ароматная приправа сохранит всю пользу зелени.

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Ингредиенты на 10 баночек по 250 мл.

Петрушка – 400 г

Укроп – 300 г

Кинза – 200 г

Перец острый – 200 г

Перец болгарский – 1,5 кг

Чеснок – 200 г

Соль – 60 г

Сахар – 15 г

Масло растительное - 50 г

Уксус яблочный – 2 столовые ложки

Приготовление:

Промойте все овощи и зелень. Пропустите через мясорубку чеснок, лук, сладкий перец, горький перец, петрушку, укроп и базилик (по желанию). Добавьте соль, сахар, уксусную эссенцию и растительное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Разложите аджику в чистые простерилизованные баночки с крышками-закрутками.

Храните в холодильнике до двух месяцев. Аджику можно также заморозить.

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