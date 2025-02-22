Запах прошлого: исследователи воссоздали аромат древних мумий

В глубинах истории среди песков древнего Египта, где правили фараоны, а мумии покоились в величественных гробницах, раскрылась еще одна загадка – их аромат, хранившийся тысячелетиями. Ученые установили, что древнеегипетские мумии обладают совсем не тем запахом, который можно было бы ожидать.

Вместо затхлого аромата разложения они сохраняют приятные нотки масел и воска, которые использовались в процессе мумификации, сообщает eurekalert.org.

Команда исследователей под руководством профессораМатии Стрлича провела детальный анализ, открывший новый взгляд на технику бальзамирования и консервации тел в древности. Используя современные методы, в частности электронный нос и газовую хроматографию, ученые смогли определить химические вещества, которые формируют уникальный аромат мумий. Среди них обнаружили терпены, такие как пинен, лимонен и вербенон, происходящие из природных смол, масел и воска, применяемых в ритуале мумификации.

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Исследование показало, что аромат мумий оказался гораздо сложнее, чем можно было предположить. Он сочетает древесные, пряные и сладковатые ноты, дополненные легкими оттенками аромата. Специалисты, занимавшиеся анализом запахов, отметили, что большинство мумий обладают приятным и даже гедонически привлекательным ароматом.

Научная статья, опубликованная вжурнале Американского химического общества, раскрыла еще одну интересную деталь: мумии, выставленные в музейных витринах, имеют более насыщенный и сложный аромат, чем хранящиеся в закрытых хранилищах. Это объясняется тем, что в витринах накапливаются летучие органические соединения, влияющие на интенсивность запаха.

Полученные данные имеют большое значение для сохранения мирового культурного наследия. Ученые отмечают, что ароматы мумий являются неотъемлемой частью их исторической и археологической ценности, поэтому музеям следует учитывать этот аспект и разрабатывать меры по их сохранению.

Это исследование открывает новое измерение в изучении древнего Египта, позволяя не только увидеть артефакты прошлого, но и почувствовать их запах, сохранявшийся на протяжении тысячелетий.

Напомним, археологи обнаружили в Лондоне развалины римской базилики в возрасте 2000 лет.

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