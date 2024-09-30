Закуска из перцев: настоящая находка для любителей простых и вкусных рецептов

Это настоящая находка для любителей простых, но вкусных рецептов.

Ингредиенты:

• Перцы болгарские – 3 шт;

• Уксус винный – 1-2 ст.л;

• Орегано – 1/2 ч.л;

• Базилик – 1/2 ч.л;

• Чеснок – 2 зубца;

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Соль – 1/2 ч.л;

• Миндаль – щепотка.

Способ приготовления:

1. Перцы разрезать пополам и запекать на пергаменте до "черных поджогов" – это нужно, чтобы легко очистить перцы. Не беспокойтесь, они не сгорят.

2. Сразу из духовки переместить в пакет-слайдер на 10-15 мин, чтобы кожура легко отделилась от перцев.

3. Нарезать на полоски.

4. Добавить нарезанный чеснок, уксус винный, оливковое масло, соль, орегано и базилик.

5. Подавать, посыпав нарезанными орехами.

Можно подавать с гренками или как отдельный салат.

Храните.