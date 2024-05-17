Забудьте об этих фасонах: стилисты назвали платья, которые больше не в тренде летом 2024

В летний период, когда жара достигает апогея, мы часто прибегаем к легкой одежде из нашего гардероба, с удобством выбирая платья с несложным дизайном. Такая одежда позволяет комфортно пережить жаркие дни и прогулки под палящим солнцем. Однако не все модели остаются в тренде.

В этом году некоторые фасоны платьев утратили свою популярность. Эксперты модного портала Who What Wear поделились инсайдами о том, какие платья летом 2024 года будут выглядеть слишком устаревшими.

На запах

Платья с запахом на талии, которые могут быть как длинными, так и короткими, известны своей практичностью и комфортом. Однако этот стиль оставался популярным в течение длительного времени. В новом модном сезоне предпочтение стоит отдать платьям, украшенным драпировками или воланами, которые выглядят свежо и обновлено.

Платья-футболки

Модные тенденции отходят от простых платьев с короткими рукавами, похожими на удлиненные футболки, из-за их недостаточной оригинальности и привлекательности. В то же время льняные платья, акцентирующие на контурах тела, становятся более выразительными и востребованными.

Много слоев

Летом многослойность одежды не только неудобна, но и выходит из моды. Такой стиль одежды ограничивает циркуляцию воздуха вокруг тела и искажает пропорции фигуры.

Горошек

При выборе дизайна для летних нарядов, рекомендуется отказаться от традиционного горохового принта. Несмотря на его романтическое звучание и связь с ретро стилем, летом этот рисунок может оказаться не лучшим решением.

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