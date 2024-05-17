Забудьте про ці фасони: стилісти назвали сукні, які більше не в тренді влітку 2024

У літній період, коли спека досягає апогею, ми часто вдаємося до легкого одягу з нашого гардероба, із зручністю вибираючи сукні з нескладним дизайном. Такий одяг дозволяє комфортно пережити спекотні дні та прогулянки під палючим сонцем. Проте, не всі моделі залишаються в тренді.

Цьогоріч, деякі фасони суконь втратили свою популярність. Експерти модного порталу Who What Wear поділилися інсайдами про те, які сукні влітку 2024 року будуть виглядати надто застаріло.

На запах

Сукні з запахом на талії, які можуть бути як довгими, так і короткими, відомі своєю практичністю та комфортом. Однак, цей стиль залишався популярним протягом тривалого часу. У новому модному сезоні перевагу варто віддати сукням, оздобленим драпіровками чи воланами, які виглядають свіжо та оновлено.

Сукні-футболки

Модні тенденції відходять від простих платтів з короткими рукавами, які схожі на подовжені футболки, через їхню недостатню оригінальність та привабливість. Натомість, лляні сукні, що акцентують на контурах тіла, стають більш виразними та затребуваними.

Багато шарів

Влітку багатошаровість одягу не тільки незручна, але й виходить з моди. Такий стиль одягу обмежує циркуляцію повітря навколо тіла та може викривляти пропорції фігури.

Горошок

При виборі дизайну для літнього вбрання, рекомендується відмовитися від традиційного горохового принта. Незважаючи на його романтичне звучання та зв’язок з ретро стилем, цьогоріч влітку такий малюнок може виявитися не найкращим рішенням.

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