Стильный камбек: какие 5 антитрендовых сумок стремительно ворвутся в моду летом 2024

С течением времени некоторые модные аксессуары остаются за бортом современных тенденций, уступая место новейшим дизайнам и палитрам. Однако, как показывает история, то, что когда-то считалось устаревшим, может снова появиться на вершинах моды и в витринах магазинов. Такая модная реинкарнация восстанавливает популярность бывших антитрендов и вдохновляет на их возрождение.

В этом году модный мир охватили как ретро-волны, так и стиль "old money", который был забыт на десятилетие. Эксперты по известному модному сайту Who What Wear поделились перечнем из пяти моделей сумок, обещающих стать хитом этого летнего сезона.

Плетеная кожа

В 2024 году модный мир претерпел изменения, вернув к жизни классические кожаные сумки с плетением. Эти аксессуары, когда-то считавшиеся устаревшими, теперь снова в тренде. Они не только просторны и функциональны, но и идеально дополняют базовый гардероб, придавая образу особую элегантность.

Белые тона

Сумки чистого белого цвета, представленные в разных размерах, снова стали очень модными, несмотря на мнение некоторых об их нефункциональности. Эти аксессуары идеально подойдут для дополнения ярких летних нарядов, таких как платья, блузки и всевозможные украшения.

Цветная замша

В следующем модном сезоне мы снова увидим на вершине популярности сумки в ретро-стиле, выполненные из замши. Впрочем, на этот раз они будут поражать не стандартными черными, бежевыми или серыми цветами, а яркими и необычными оттенками. Такие аксессуары станут идеальным дополнением к повседневному гардеробу, придавая ему свежесть и оригинальность.

Ткань

Летним трендом этого года станут текстильные и кожаные аксессуары. Их особое преимущество заключается в лучшей вентиляции при высоких температурах.

Металлик

Мода на металлизированные цвета в одежде теперь распространяется и на аксессуары. В этом сезоне на пике популярности будут аксессуары золотистых, серебристых, бронзовых и других металлических оттенков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!