Язык проглотите: рецепт настоящего украинского борща с фасолью

Борщ – это не просто блюдо, а настоящее сокровище украинской кухни, которым мы гордимся. Этот насыщенный суп с уникальным вкусом никого не оставляет равнодушным.

Каждый регион, у каждой семьи есть свой особый рецепт борща. Кто добавляет фасоль, другие готовят без капусты, а некоторые экспериментируют с грибами. Часто секреты приготовления этого блюда передаются из поколения в поколение, бережно хранясь в семейных кулинарных традициях. Об этом пишет УНИАН.

Питательный борщ с фасолью

Ингредиенты:

- мясо (свинина, говядина) – до 1 кг

- морковь – 1 шт.

- картофель – 2-3 шт.

- Фасоль – 1 стакан

- Корни петрушки и сельдерея – по вкусу

- свекла – 1-2 шт.

- красный сладкий перец – 1 шт.

- чеснок – 2-3 зубчика

- лук - 1 шт.

- капуста белокочанная - 1/2 кочана.

- томатная паста - 2-3 ст. л.

- приправы: соль, черный перец, острый перец, лавровый лист

- зелень петрушки и укропа, сметана – по вкусу

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Приготовление :

1. Для насыщенного вкуса используйте разные виды мяса: свиные и говяжьи ребра, немного курятины.

2. В кастрюлю объемом 5-6 л налейте холодную воду (не более половины) и поставьте на огонь.

3. Промойте и нарежьте мясо большими кусками. Добавьте в воду, доведите до кипения и снимите пену.

4. Добавьте лавровый лист, корни петрушки и сельдерея. Приправьте солью и перцем.

5. Варите бульон не менее часа, пока мясо не станет мягким.

6. Извлеките корни и лавровый лист, добавьте предварительно замоченную фасоль. Варить 20 минут на малом огне.

7. Добавьте нарезанные морковь, лук, чеснок и перец. Варите 15 минут.

8. Натрите свеклу или нарежьте соломкой, добавьте в кастрюлю и перемешайте.

9. Через 10 минут добавьте нарезанный кубиками картофель.

10. Когда картофель сварится (приблизительно через 15 минут), добавьте томатную пасту и варите еще 5 минут.

11. Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите 5 минут.

12. Приправьте борщ, добавьте мелко нарезанную зелень. Выключите огонь и дайте настояться.

13. Подавайте ароматный борщ со сметаной и свежим хлебом. Приятного аппетита!

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