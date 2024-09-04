Возрождение мамонтов: почему этот научный эксперимент может стать глобальной проблемой для Земли

Современные технологии позволяют ученым восстанавливать вымершие виды животных с помощью генной инженерии. Однако вопрос состоит не только в том, можем ли мы вернуть эти виды, но и в том, стоит ли это делать.

Некоторые эксперты предупреждают, что воскресение мамонтов и других видов может иметь непредсказуемые последствия. Об этом пишет Live Science.

Возрождение вымерших животных

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences намерена восстановить три важных вымерших вида: додо (Raphus cucullatus), тасманийского волка (Thylacinus cynocephalus), также известного как тилоцин, и шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Их целью является улучшение биоразнообразия и возвращение видов, когда-то оказывавших значительное влияние на свои экосистемы.

Однако некоторые ученые предостерегают о возможных негативных последствиях этого проекта. К примеру, Освальд Шмитц из Йельского университета считает, что возвращение давно вымерших видов не является оптимальным решением. Он отмечает, что результат этого может быть не только непредсказуемым, но потенциально вредным.

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Colossal Biosciences планирует восстановить мамонтов к 2028 году, используя гены этих древних животных для внедрения их в азиатских слонов, которые смогут родить детенышей, очень похожих на мамонтов.

Шерстистые мамонты населяли Арктику от 300 000 до 10 000 лет назад, отличаясь густым мехом и крупными изогнутыми бивнями. Поскольку слоны являются генетически близкими родственниками мамонтов, их гены могут быть схожими. На сегодняшний день компания Colossal Biosciences уже получила более 60 частичных геномов шерстистого мамонта, которые будут использованы для редактирования геномов слонов в лаборатории.

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Могут ли мамонты помочь в борьбе с изменением климата?

Шерстистые мамонты, процветавшие в плейстоценовую эпоху, играли важную роль в поддержке арктических лугов, вытапливая снег, сдерживая рост деревьев и кустарников, а также распространяя питательные вещества на значительные расстояния. После их исчезновения арктические луга трансформировались в заболоченные ландшафты тундры, где доминируют мхи, кустарники и леса.

Исследования свидетельствуют, что такой измененный ландшафт содержит меньше углерода, чем луга, и более уязвим к таянию вечной мерзлоты. Некоторые ученые предполагают, что реинтродукция мамонтов в Арктику может способствовать восстановлению экосистемы, повышению накопления углерода и уменьшению последствий изменения климата.

Возможные отрицательные последствия возрождения мамонтов

Винсент Линч из Университета Буффало считает, что вымершие виды смогут восстановить свои экологические функции только в том случае, если они будут достаточно многочисленны и будут жить в дикой природе. Для мамонтов это станет большим вызовом, так как их необходимо будет расселить по всей Арктике.

Чтобы значительно повлиять на климат, нужно большое количество мамонтов, возможно несколько сот тысяч. Это может угрожать существующим исчезающим видам, считает Линч.

Воскресение вымерших видов может привести к серьезным последствиям. Воскрешенные животные могут быть подвержены болезням, и для поддержания здоровой популяции необходимо генетическое разнообразие для борьбы с болезнями и мутациями

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Линч отмечает, что неизвестно, какие последствия будет иметь интеграция вымерших видов в современную экосистему. К примеру, мамонты могут оказаться агрессивными и вытеснять другие виды с их территорий. Кроме того, их реакция на людей остается неизвестной.

Эксперты также предупреждают о возможной опасности: вымершие животные могут распространяться за пределы своих исторических ареалов. Еще одной проблемой является то, что мамонты могут способствовать глобальному потеплению, разрушая вечную мерзлоту в теплое время года и выделяя метан. Они также могут уменьшить количество углерода в растениях, как это делают слоны в африканских саваннах, поедая растительность.

Шмитц сомневается, что воскресение вымерших видов принесет больше пользы природе, чем ущерб, несмотря на возможный коммерческий успех таких компаний.

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