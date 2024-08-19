Британию атакуют гигантские пауки размером с крысу (фото)

Самый большой вид пауков, который может достигать размеров крысы и охотится за рыбой, вновь появился в Британии.

Болотные пауки-тесля, которые были на грани исчезновения в 2010 году из-за разрушения людьми их природной среды обитания, теперь демонстрируют стабильный рост популяции благодаря недавним природоохранным мероприятиям.

Об этомпишет Independent.

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Согласно данным RSBP, пауков ожидает лучший год за всю историю. Последние исследования, проведенные благотворительной организацией по охране природы, обнаружили, что общее количество самок пауков в 12 локациях только в Норфолке и Саффолке составляет 3750 особей.

Эти пауки способны создавать паутину диаметром до 25 см, а размер самого паука может быть размером с человеческую ладонь.

Ранее мы рассказывали, что на Мадагаскаре нашли гигантское существо, считавшееся вымершим 120 лет назад.

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